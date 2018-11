Atlético-PR x Ceará: escalações, onde assistir ao vivo e horário

Atlético-PR x Ceará jogam neste domingo, às 17h, na Arena da Baixada, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os atleticanos ainda sonham entrar no G-6, mas a prioridade é se poupar para a Copa Sul-Americana, enquanto os cearenses só querem se manter na Série A para a próxima temporada.

Atlético-PR x Ceará terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Furacão vem embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na rodada passada, resultado que deixou a equipe com 53 pontos e perto do Atlético-MG, sexto colocado, que iniciou a rodada com três pontos a mais.

Entretanto, o time paranaense está na semifinal da Copa Sul-Americana e o jogo da volta será na próxima quarta-feira. Por isso, o técnico Tiago Nunes deve poupar seus principais jogadores.

Quanto ao Ceará, o time nordestino lutou para derrotar em casa o lanterna e já rebaixado Paraná por 1 a 0, resultado que o fez se afastar da parte debaixo da tabela. A equipe comandada por Lisca soma 42 pontos e se vencer, dependendo de outros resultados da rodada, já garante sua permanência na elite nacional.

Escalações de Atlético-PR x Ceará

Atlético-PR: Santos (Felipe Alves); Diego, Wanderson, Zé Ivaldo (Paulo André) e Márcio Azevedo; Bruno Guimarães e Camacho; Matheus Rossetto, Marcinho (Marcelo Cirino) e Rony; Bergson

Ceará: Everson; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Alves e Felipe Jonatan; Richardson, Juninho e Ricardinho; Leandro Carvalho,Felipe Azevedo e Arthur. Técnico: Lisca.