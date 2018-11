Atlético-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Atlético-PR e Corinthians se enfrentam na Arena da Baixada, às 21h45, em Curitiba, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Furacão tenta se manter na briga pelo G-6, a equipe paulista espera sacramentar sua manutenção na Série A.

Atlético-PR x Corinthians terá a transmissão do Premiere e o tempo real no Portal do Estadão. O Furacão, com 50 pontos, está perto do Atlético-MG, sexto colocado, e uma vitória pode colocá-lo na zona de classificação para a Libertadores. Na rodada passada, o Atlético-PR foi até Salvador e derrotou o Vitória por 2 a 1, no sábado.

Já o Corinthians derrotou o Vasco por 1 a 0 no sábado e respirou aliviado na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Com 43 pontos, o time de Jair Ventura ainda tem remotas possibilidades de entrar no Z-4 e para se safar, de fato, espera pelos três pontos em Curitiba.

Escalações de Atlético-PR x Corinthians

Atlético-PR: Santos; Jonathan, Wanderson, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Lucho Gonzalez, Wellington (Matheus Rossetto) e Raphael Veiga; Marcelo Cirino, Pablo e Rony.

Corinthians: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar (Carlos Augusto); Ralf, Douglas, Pedrinho, Jadson e Mateus Vital; Danilo.