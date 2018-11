Atlético-PR x Cruzeiro: escalações, onde assistir e horário

Atlético-PR x Cruzeiro jogam neste sábado, às 19h, na Arena da Baixada, com objetivos bem distintos. Os atleticanos buscam a vitória para entrar na briga pelo G-6, enquanto o time mineiro, já classificado para a Libertadores do ano que vem e sem chance de ser campeão, joga para cumprir tabela e ter um fim de campeonato digno.

Atlético-PR x Cruzeiro terá transmissão do pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. Os atleticanos ainda celebram a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, mas precisam do resultado positivo para reverter a derrota para o Internacional, na rodada passada. Já a equipe de Mano Menezes vem de duas vitórias consecutivas contra times que lutam contra o rebaixamento - Paraná e América-MG.

Escalações Atlético-PR x Cruzeiro

Atlético-PR: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Bruno Guimarães e Wellington; Raphael Veiga, Marcelo Cirino, Nikão; Pablo. Técnico: Tiago Nunes

Cruzeiro: Fábio; Edílson, Manoel, Léo e Egídio; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Thiago Neves e De Arrascaeta; Barcos. Técnico: Mano Menezes