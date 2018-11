Atlético-PR x Fluminense: escalações, horário e onde assistir à Copa Sul-Americana

Atlético-PR x Fluminense fazem nesta quarta-feira o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, às 21h45 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. O vencedor do duelo, fará a final da competição contra Junior Barranquilla ou Santa Fe, que fazem a outra semi.

Atlético-PR x Fluminense terá a transmissão da SporTV e Fox Sports e acompanhamento em tempo real do Estado. Para chegar na semifinal, o Furacão superou o Bahia nos pênaltis por 4 a 1 (no primeiro jogo, venceu por 1 a 0, fora de casa, e depois perdeu por 1 a 0, em seus domínios). Já o Fluminense empatou por 1 a 1 em casa com o Nacional-URU e depois venceu no Uruguai por 1 a 0.

Escalações de Atlético-PR x Fluminense

Atlético-PR: Santos; Jonathan, Thiago Heleno (Paulo André), Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington, Lucho González e Raphael Veiga; Nikão, Marcelo Cirino e Pablo

Fluminense: Júlio César; Gum, Digão e Ibañez; Léo, Richard, Jadson, Sornoza e Ayrton Lucas; Everaldo e Luciano.