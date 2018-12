Atlético-PR x Junior Barranquilla: onde assistir, horário e escalações da final

Atlético-PR e Junior Barranquilla decidem a Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), na Arena da Baixada. No primeiro duelo, disputado em Barranquilla, a partida acabou empatada em 1 a 1.

Atlético-PR x Junior de Barranquilla terá transmissão da Fox Sports, Fox Sports 2 e Sportv e acompanhamento em tempo real do Estado. Como não há diferença no gol marcado dentro ou fora de casa, um novo empate, seja lá por qual resultado, haverá mais 30 minutos de prorrogação e se a igualdade persistir, a decisão será nas cobranças de pênaltis. Vale lembrar que o campeão garante uma vaga para a Libertadores do ano que vem.

Na semifinal, o Atlético-PR eliminou o Fluminense. O time paranaense venceu os dois jogos por 2 a 0. Já o Junior superou o Santa Fe, também da Colômbia, por 2 a 0, no primeiro jogo e depois bateu o adversário por 1 a 0. Um fato curioso é que na terça-feira, o Atlético anunciou mudanças em seu escudo, uniforme e até no nome oficial do clube, que passará a se chamar Athletico Paranaense

Escalações de Atlético-PR x Junior Barranquilla

Atlético-PR: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Lucho González, Bruno Guimarães e Raphael Veiga; Marcelo, Nikão e Pablo.

Junior Barranquilla: Viera; Piedrahita, Gómez, Pérez e Fuentes; Narváez, Cantillo, Sanchéz e Barrera; Gutiérrez e Díaz.