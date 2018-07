Atlético sai na frente do Betis pela Copa do Rei

Com o avançar da competição, as principais equipes da Espanha passam a usar mais os seus titulares na Copa do Rei. Foi o caso do Atlético de Madrid, que escalou praticamente força máxima. Tanto é que um dos gols do jogo foi marcado por Falcao Garcia, o primeiro dele no torneio. Quem passar do confronto pega Sevilla ou Zaragoza.

O Brasil esteve em destaque na partida desta quinta. No primeiro gol, aos 11 minutos de jogo, Diego Costa se livrou da marcação pela direita e rolou para trás, para Raúl García. O espanhol cruzou na cabeça de Falcao, que apareceu livre na frente do goleiro e testou para as redes.

Aos 23, o lateral-esquerdo Luis Filipe ampliou. Mais uma vez Diego Costa quem fez a jogada pela esquerda, invadindo a área. Mas o cruzamento foi tirado pela zaga. No rebote, o lateral chutou cruzado, rasteiro, e fez o segundo.