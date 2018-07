Atlético se reapresenta e mantém dúvidas para final do Mineiro

E, para o primeiro jogo da decisão contra a Caldense, o treinador ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Leonardo Silva, com uma lesão muscular na coxa direita, e o lateral-direito Marcos Rocha, que se recupera de uma entorse no tornozelo direito. A dupla continuou em tratamento nesta quinta.

Enquanto os dois seguiam no tratamento, os titulares da noite de quarta fizeram apenas trabalho regenerativo nesta tarde. Os reservas disputaram um coletivo tático sob o comando de Levir Culpi. O grupo volta a se reunir na tarde desta sexta para seguir a preparação visando o jogo de domingo, no Mineirão.