Atlético se recupera de tropeços e passa fácil pelo Las Palmas no Espanhol

Se o título do Campeonato Espanhol parece distante, o Atlético de Madrid ao menos reencontrou o caminho das vitórias neste domingo. Diante do desesperado Las Palmas, o time da capital aproveitou o fator casa no Wanda Metropolitano para triunfar sem dificuldades, por 3 a 0.

O triunfo encerrou a sequência de três partidas sem vitórias e amenizou a pressão sobre o técnico Diego Simeone após a eliminação na Copa do Rei, para o Sevilla. O Atlético chegou a 46 pontos, na vice-liderança do Espanhol, oito atrás do Barcelona, que ainda atua neste domingo.

No domingo que vem, o Atlético receberá o Valencia, terceiro colocado, em briga direta pela vice-liderança. Já o Las Palmas vive situação inversa e é o vice-lanterna do Espanhol, com apenas 14 pontos. No dia 5 de fevereiro, segunda-feira, receberá o Málaga, pela 22.ª rodada.

Diante de um adversário fechado e sentindo a pressão pelos resultados recentes, o Atlético parou no Las Palmas no primeiro tempo e foi para o vestiário com o 0 a 0 no placar. O primeiro gol só sairia aos 15 minutos da etapa final. Juanfran roubou no campo de defesa e deu enfiada precisa para Griezmann, que avançou e tocou sobre o goleiro.

Com o caminho aberto, o Atlético ampliou para confirmar o triunfo. Aos 27 minutos, Fernando Torres recebeu na meia-lua em contra-ataque, cortou o zagueiro e bateu cruzado para marcar o segundo. O terceiro gol saiu aos 42, em outro contragolpe. Carrasco arrancou sozinho desde o meio de campo e rolou para Thomas Partey selar o resultado.

Na outra partida já encerrada neste domingo pelo Espanhol, o Leganés manteve o embalo e derrotou o Espanyol por 3 a 2, em casa. Depois de eliminar o Real Madrid da Copa do Rei no meio de semana, ao vencer em pleno Santiago Bernabéu, a equipe voltou a fazer bonito e chegou aos 28 pontos, na décima colocação. Já o Espanyol parou nos 24 e é o 14.º.

O grande personagem da partida foi o zagueiro Mario Hermoso, do Espanyol, que marcou dois gols contra e mais um a favor. Guerrero marcou o outro gol do Leganés e Marc Navarro também deixou sua marca pelo lado catalão.