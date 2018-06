Atlético sofre, mas avança à semifinal do Mineiro com vitória sobre a URT

Não foi fácil, mas o Atlético garantiu a classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro ao ganhar da URT por 1 a 0, na tarde deste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O lateral Fábio Santos é quem marcou o único gol da partida.

Na semifinal, o Atlético vai ter pela frente o América, que eliminou o Boa com uma vitória também por 1 a 0. A partida de ida, que tem o alvinegro como mandante, será disputada já na quinta-feira, enquanto a volta está marcada para domingo. Os locais e datas dos jogos ainda não foram definidos.

A partida deste domingo começou aberta, com os dois times criando chances. Logo aos cinco minutos, Dão subiu mais que todo mundo após escanteio cobrado por Eduardo Ramos e cabeceou com muito perigo. A resposta do Atlético veio na sequência. Após jogada ensaiada, Gabriel ajeitou e Luan, de cabeça, exigiu grande defesa do goleiro Marcão.

O Atlético tinha mais posse de bola, mas o setor defensivo da URT estava bem postado. Aos 33 minutos, Elias recebeu passe em profundidade de Cazares, cortou o marcador e finalizou para fora. Nos minutos finais, o jogo ganhou em emoção. Marcão e Victor salvaram seus times em finalizações de Ricardo Oliveira e Eduardo Ramos, respectivamente. Os donos da casa abriram o placar aos 41 minutos, quando Fábio Santos aproveitou corte da defesa e chutou de primeira. A bola desviou em Dão e entrou.

Os dois times voltaram ligados do intervalo. Macena recebeu lançamento de Eduardo Ramos e só não deixou tudo igual porque parou em Victor. Depois foi a vez de o Atlético assustar. Marcão fez grande defesa de Elias e depois voltou a trabalhar em finalização de letra do experiente Ricardo Oliveira.

Na melhor oportunidade da URT, Carlinhos cruzou rasteiro para Eduardo Ramos e o camisa 10, na marca do pênalti, acertou a trave. O time visitante se lançou em busca do empate e passou a dar espaço para os contra-ataques do Atlético. Otero e Tomás Andrade desperdiçaram boas chances, mas o placar ficou mesmo no 1 a 0 para os alvinegros. Deu a lógica.