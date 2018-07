Atlético Sorocaba consegue virada e aumenta crise do Paulista

JUNDIAÍ - O calvário do Paulista parece não ter fim. Neste domingo, o time de Jundiaí abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas levou três gols em nove minutos na etapa final e conheceu a sua oitava derrota no Campeonato Paulista, ao perder em casa para o Atlético Sorocaba por 3 a 2, de virada, no estádio Jayme Cintra, em partida válida pela 10.ª rodada.

Com apenas dois pontos em 10 jogos, o Paulista vê o rebaixamento para a Série A2 cada vez mais próximo, amargando a lanterna na classificação geral e também do Grupo C. Apesar da vitória, o Atlético Sorocaba continua na zona de degola, em 18.º lugar - quinto do Grupo A, com oito pontos. No entanto, o time vem mostrando evolução e somou duas vitórias nas últimas três partidas.

Ainda sem vencer, o Paulista entrou em campo com uma postura totalmente diferente das últimas rodadas e parecia ter matado a partida logo no primeiro tempo, em dois minutos. Aos 19, Deola saiu mal do gol após cobrança de escanteio e o zagueiro Diego Felipe completou. Logo depois, Mineiro lançou Carlão, que ganhou na velocidade do zagueiro Tiago e bateu na saída do goleiro: 2 a 0, aos 20. Parecia um milagre. Sem forças para reagir, o Atlético Sorocaba não finalizou nenhuma bola no gol de Juliano.

Se o primeiro tempo foi dominado pelo Paulista, os visitantes tomaram conta da etapa final, e precisaram de apenas nove minutos para virar o placar. Aos oito, Douglas Packer soltou uma bomba de fora da área e mandou no ângulo de Juliano, que cometeria pênalti em Robson três minutos depois. Danilo Alves fez a cobrança com categoria e deixou tudo igual.

O terceiro gol sorocabano saiu aos 17. Anderson Bartola desceu pela esquerda em velocidade e cruzou rasteiro. Robson pegou de primeira, sem deixar chances para o goleiro. Abatido, o time de Jundiaí não conseguiu ir em busca do empate e deixou o campo vaiado por sua torcida.

O Paulista volta a campo no próximo sábado contra o Rio Claro, às 18h30, no estádio Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro, pela 11.ª rodada. Na sexta-feira, o Atlético Sorocaba recebe o Audax, às 19h30, no Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA:

PAULISTA 2 x 3 ATLÉTICO SOROCABA

PAULISTA - Juliano; Pacheco, Emerson, Diego Felipe e Victor Hugo; Mineiro, Dodó (Márcio Pitty), Diego Rosa (Umberto) e Crystian (Bachin); Carlão e Jô. Técnico: Márcio Bittencourt.

ATLÉTICO SOROCABA - Deola; Danilo Santos, Tiago e João Paulo (Anderson Bartola); Ivan, Fernando Santos, Douglas Packer, Marcinho (Walisson) e Matheus (Robson); Michel e Danilo Alves. Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Diego Santos, aos 19, e Carlão, aos 20 minutos do primeiro tempo; Douglas Packer, aos 8, Danilo Alves, aos 11, e Robson, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Emerson, Mineiro, Márcio Pitty e Juliano (Paulista); João Paulo e Tiago (Atlético Sorocaba).

ÁRBITRO - Marcelo Rogério.

RENDA - R$ 16.635,00.

PÚBLICO - 681 pagantes.

LOCAL - Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP).