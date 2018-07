Atlético Sorocaba contrata o técnico Vágner Benazzi O Atlético Sorocaba acertou com seu novo técbico nesta terça-feira. O experiente Vágner Benazzi foi apresentado ao elenco, realizou seu primeiro treinamento e assinou contrato até o fim do Campeonato Paulista. A missão será, mais uma vez, livrar um time do rebaixamento para a Série A2 do estadual.