Atlético Sorocaba empata com Botafogo e deixa zona da degola

SOROCABA - O Atlético Sorocaba continua sem conquistar uma vitória no Campeonato Paulista. Em um jogo bastante movimentado, o time sorocabano não fez valer seu mando de campo e só empatou com o Botafogo por 2 a 2, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela quarta rodada da competição.

Apesar deste tropeço em casa, o Atlético Sorocaba está fora da zona de rebaixamento. No momento, ocupa a 15.ª colocação, com dois pontos, um a mais que o Mirassol, o primeiro na faixa de descenso. Por outro lado, o time de Ribeirão Preto voltou ao G8 - na sétima posição, com sete pontos.

Os dois times fizeram um jogo corrido, com três gols logo no primeiro tempo. O Atlético Sorocaba abriu o placar aos nove minutos. O zagueiro César recebeu cruzamento e mandou no canto direito do goleiro Rafael Santos. O Botafogo empatou, aos 19, com o também zagueiro Rafael Caldeira. Ele aproveitou rebote de bola na trave e só completou para o gol.

No final do primeiro tempo, os donos da casa conseguiram chegar ao segundo gol, com o atacante Bruninho. O jogador aproveitou falha do volante Zé Antônio para mandar para o gol.

O time de Ribeirão Preto chegou ao empate somente na segunda etapa. Aos 21 minutos, o árbitro Rodrigo Braghetto viu um empurrão no zagueiro Cris e assinalou pênalti. Na cobrança, aos 23, o atacante Nunes deixou tudo igual.

No próximo domingo, às 19h30, o Atlético Sorocaba volta a atuar em casa contra o União Barbarense, no estádio Walter Ribeiro. Enquanto isso, o Botafogo recebe o Guarani, nos mesmos dia e horário, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO SOROCABA 2 x 2 BOTAFOGO

ATLÉTICO SOROCABA

Marcelo Moretto; Fábio Sanches, Wellington e César; Thiago Baiano (Roallase), Da Silva, Gilberto Santos, Gerson (Júnior Timbó) e Carlinhos; Bruninho e Tiago Marques (Rogélio Balotelli).

Técnico: Estevam Soares.

BOTAFOGO

Rafael Santos; Cris, Igor e Rafael Caldeira; Daniel, Gilmak, Zé Antônio, Douglas Packer (César Gaúcho) e Fernando (Francis); Otacílio Neto (Álvaro) e Nunes.

Técnico: Marcelo Veiga.

GOLS - César, aos 9, Rafael Caldeira, aos 19, e Bruninho, aos 41 minutos do primeiro tempo; Nunes (pênalti), aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carlinhos, Da Silva e Bruninho (Atlético Sorocaba); Daniel Borges, Rafael Caldeira e Otacílio Neto (Botafogo).

ÁRBITRO - Rodrigo Braghetto.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 903 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).