Atlético Sorocaba supera Ponte Preta e vence a 1.ª partida no Paulistão

SOROCABA - O Atlético Sorocaba enfim faturou sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Jogando diante de sua torcida, dominou a Ponte Preta e venceu por 1 a 0, neste sábado, pela oitava rodada. Marcinho foi o autor do único gol da partida, disputada no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

Reabilitado, o Atlético deixou a lanterna, mas continua na zona de rebaixamento do Paulistão, com cinco pontos. Enquanto isso, a Ponte Preta conheceu sua segunda derrota seguida - havia perdido para o Ituano na quarta-feira - e perdeu a chance de assumir a vice-liderança do Grupo C, estacionando nos 12 pontos e seguindo na terceira colocação.

Sem vencer nenhuma partida e figurando na lanterna do Paulista, o Atlético Sorocaba teve mais posse de bola durante todo o primeiro tempo, mas encontrava dificuldades em entrar na área adversária, tanto que o gol saiu em uma finalização de longa distância.

Aos 42 minutos, Marcinho escapou de dois pontepretanos e soltou a bomba no ângulo de Daniel, que se esticou todo e não conseguiu fazer a defesa. O time campineiro praticamente não assustou o goleiro Deola, abusando dos passes errados no setor ofensivo.

O segundo tempo foi praticamente um jogo de ataque contra defesa. Atrás do placar, a Ponte Preta esboçou uma pressão, mas encontrava muitas dificuldades para furar a retranca adversária e abusava dos chutes de fora da área. Já o Atlético Sorocaba procurava explorar o contra-ataque e foi assim que quase marcou o segundo gol, mas Daniel salvou com os pés chute de Ewerton.

O Atlético Sorocaba volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Santos, às 19h30, na Vila Belmiro, em Santos, pela nona rodada. Na quarta-feira, a Ponte Preta recebe o Linense, às 19h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO SOROCABA 1 x 0 PONTE PRETA

ATLÉTICO SOROCABA - Deola; Fabinho Capixaba (Robson), Danilo Santos, Tiago e Matheus; Chaba (Coelho), Fernando, Douglas Packer e Marcinho (Ewerton); Michel e Danilo Alves. Técnico: Roberto Cavalo.

PONTE PRETA - Daniel; Júnio, César, Diego Sacoman e Magal; Alef (Bida), Bruno Silva e Adrianinho; Ademir (Antônio Flávio), Silvinho e Alemão (Rossi). Técnico: Vadão.

GOL - Marcinho aos 42 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Deola, Michel e Robson (Atlético Sorocaba); Júnio (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Adriano de Assis Miranda.

RENDA - R$ 20.910,00.

PÚBLICO - 874 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).