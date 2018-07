Atlético Sorocaba vence no final e está quase livre Com um gol de Edson Sitta aos 50 minutos do segundo tempo, o Atlético Sorocaba venceu o Oeste por 1 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela 18.ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista. Este resultado praticamente livra o time sorocabano da ameaça de rebaixamento, com 19 pontos em 11.º lugar. O próprio clube de Itápolis tem 19 pontos, em 12.º. Ambos, em tese, precisarão de um empate na rodada final.