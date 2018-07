Atlético supera Valencia e vai às quartas na Copa do Rei

MADRI - Artilheiro do futebol espanhol no segundo semestre, Diego Costa segue sem conseguir balançar as redes em 2014, ano em que pode disputar a Copa do Mundo pela Espanha. Mas o Atlético de Madrid quase nada depende do seu centroavante. Nesta terça-feira, venceu o Valencia por 2 a 0, no Vicente Calderón, e avançou às quartas de final da Copa do Rei. Na ida havia sido 1 a 1.

Os dois gols do jogo saíram de batidas de escanteio. Aos 6 minutos do segundo tempo, a cobrança de Gabi foi no segundo pau. Enquanto todos se preocupavam com Diego Costa, Godin apareceu praticamente sem marcação para marcar de cabeça. Já no finalzinho, aos 43, Gabi desta vez bateu o escanteio pela direita do ataque, no meio da área, onde Raúl García subiu mais que a zaga para fazer o segundo.Agora o Atlético de Madrid vai enfrentar quem passar de Betis e Athletic Bilbao, que se enfrentam quarta-feira no País Basco. Na ida, em Sevilha, os donos da casa venceram por 1 a 0 e por isso jogam por um empate na volta.

Vice-líder do Espanhol, o Atlético vinha de um empate sem gols com o Barcelona, sábado, resultado que o manteve com o mesmo número de pontos que os catalães, mas atrás no saldo de gols. Se avançar até as semifinais da Copa do Rei, pode encontrar pelo caminho o Real Madrid. O Barcelona está na outra chave.

Também do lado de lá da tabela está o Racing de Santander, que avançou até as quartas de final depois de ganhar do Almería, por 2 a 0, também nesta terça-feira. A equipe agora espera quem passar entre Villarreal e Real Sociedad.