Atlético-MG anuncia contratação do técnico argentino Antonio Mohamed para 2022

O Atlético-MG anunciou que Antonio Mohamed será o novo treinador do clube na temporada 2022. A confirmação do acerto com o treinador argentino foi feita oficialmente pelo diretor de futebol Rodrigo Caetano na tarde desta quinta-feira. “El Turco”, como é conhecido o treinador, estava livre no mercado desde que rescindiu com o Monterrey, do México.

Após a saída de Cuca, o Atlético-MG passou as últimas semanas no mercado de transferências e chegou a negociar com Jorge Jesus, Carlos Carvalhal e Eduardo Berizzo, além do português Luís Castro, que esteve em pauta até recentemente. Antonio Mohamed deverá trazer três auxiliares para compor sua comissão técnica em Belo Horizonte.

O novo treinador do Atlético-MG possui vasta experiência no futebol sul-americano e se sagrou três vezes campeão mexicano, duas vezes campeão da Copa do México e campeão da Copa Sul-Americana em uma oportunidade. Em sua última passagem pelo Monterrey, o treinador ficou em terceiro lugar no Mundial de Clubes da Fifa de 2019, sendo eliminado pelo Liverpool na semifinal.

Ex-atacante, Antonio Mohamed iniciou sua carreira de treinador com passagens por times da Argentina e do México como Huracán, Independiente, Tijuana e América-MEX. “El Turco” comandou o Monterrey em duas oportunidades, de 2015 a 2018 e nas temporadas 2019 e 2020. O treinador também tem passagem pelo Celta, da Espanha.

“Estou muito contente por assumir o Atlético-MG. Quero agradecer a toda diretoria, especialmente ao presidente, pela confiança em nosso trabalho. Estou muito animado. Quero dizer à torcida que podem esperar muito esforço, garra e dedicação para seguir ganhando títulos”, disse o treinador, que ainda prometeu utilizar este período para aprender melhor a língua portuguesa.

Títulos:

2010: Copa Sul-Americana

2012: Campeonato Mexicano - Apertura

2014: Campeonato Mexicano - Apertura

2017: Copa México - Apertura

2019: Campeonato Mexicano - Apertura

2019/2020: Copa México