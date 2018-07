Atlético vence de virada e segue 100% no Mineiro

Com o resultado, o Atlético-MG chegou aos 21 pontos em sete partidas e lidera o Campeonato Mineiro, com três pontos de vantagem para o América-MG, que é o segundo. Na próxima rodada, o adversário será o Democrata, no próximo sábado, às 18h30, na Arena do Jacaré. Já o Villa Nova ficou segue com sete pontos, na oitava posição, e enfrenta o Boa, no dia 4 de abril, novamente em casa.

Neste domingo, o time da casa abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. O lateral Alex Santos chutou de fora da área, a bola bateu na zaga do Atlético-MG e sobrou para Eliandro, que só teve o trabalho de desviar do goleiro.

O resultado foi mantido até os 28 minutos do segundo tempo, quando Neto Berola, que havia entrado minutos antes, empatou. Ele tabelou com Wesley, saiu de frente para o goleiro e marcou. Cinco minutos depois, o zagueiro Rafael Marques aproveitou furada da zaga para bater da entrada da área e selar a vitória.