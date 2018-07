Atlético vence e pega Real na final da Copa do Rei A Copa do Rei desta temporada terá uma final madrilenha. Nesta quarta-feira, o Atlético de Madrid garantiu vaga na decisão ao empatar com o Sevilla por 2 a 2, fora de casa, após vencer a partida de ida, no Vicente Calderón, por 2 a 1. Agora, a equipe brigará pelo título com o rival Real Madrid, que bateu o Barcelona por 3 a 1 em pleno Camp Nou, na última terça.