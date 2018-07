Atlético vence o Elche e ainda sonha com vice-liderança do Espanhol

Após a eliminação na Liga dos Campeões da Europa para o Real Madrid no meio de semana, quando foi derrotado no Santiago Bernabéu por 1 a 0, o Atlético de Madrid afastou o ambiente negativo ao vencer o Elche por 3 a 0 pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado mantém os sonhos da equipe da capital de terminar a competição como vice-campeã, já que a diferença para o segundo colocado, o próprio Real Madrid, caiu para quatro pontos (76 a 72). O Real ainda atua neste domingo em Vigo, contra o Celta.

O destaque da partida em Madri foi o atacante francês Griezmann, que segue mantendo sua sequência de gols nas partidas de sua equipe. No duelo deste sábado, o francês marcou dois gols, o primeiro aos 10 minutos do segundo tempo e o outro aos 32 da etapa complementar. Raúl García também fez o seu aos 18 minutos da última etapa.

A equipe do Atlético apresentou um futebol revigorado após a derrota na Liga dos Campeões diante de um Elche bem postado, que dificultou ao máximo as ações dos anfitriões. O duelo foi pegado desde o início, com várias faltas ríspidas e muita disputa de bola no meio-campo. Os donos da casa não conseguiram transformar o domínio aparente em gols e a partida foi para o intervalo no 0 a 0.

Na volta para o segundo tempo, o Atlético voltou a mostrar todo o potencial que levou a equipe a ganhar o título espanhol na última temporada. O atual campeão da Espanha abriu o marcador aos dez minutos com Griezmann e depois imprimiu um ritmo forte de jogo para chegar aos 3 a 0. Ficou claro que a equipe mira futuras revanches contra seus rivais espanhóis na Liga dos Campeões da próxima temporada, já que com sua pontuação dificilmente ficará fora da próxima edição da maior competição de clubes da Europa. O Elche continua com 34 pontos, na 14ª colocação.

REAL SOCIEDAD E VILLARREAL EMPATAM

Em outros jogos de sábado pela 33ª rodada do Espanhol, o Levante conseguiu uma boa vitória contra o Getafe na casa do adversário por 1 a 0, gol de Casadesus, aos 35 minutos de jogo. Com o resultado, a equipe chegou aos 32 pontos, ocupando o 15º lugar. Em San Sebastian, a Real Sociedad recebeu o Villarreal e não saiu do 0 a 0. Com o empate sem gols, o Villarreal manteve seu sonho de obter a vaga na Liga Europa da próxima temporada. A equipe tem agora 53 pontos e ocupa a sexta posição, seis pontos à frente do Málaga, seu principal concorrente à vaga europeia. A Real Sociedad está com 39 pontos, na 12ª colocação.