Atlético vence Paranavaí e volta a liderar Paranaense O Atlético encontrou dificuldades neste sábado, mas venceu o Paranavaí por 1 a 0, na abertura da quinta rodada do octogonal decisivo do Campeonato Paranaense. O resultado deixou o time na liderança com 16 pontos. Porém, o time pode ser ultrapassado se o Coritiba, que tem 14 pontos, vencer partida contra o Operário. O único gol do jogo foi marcado pelo argentino Javier Toledo.