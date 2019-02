Atlético x Bahia: onde assistir ao vivo a partida pelo Baiano

Atlético Alagoinhas, ou simplesmente Atlético, como é mais conhecido, recebe nesta quarta-feira o Bahia, às 22h15 (horário de Brasília e 21h15 horário local) pela quarta rodada do Campeonato Baiano. As duas equipes entram em campo com campanhas bem parecidas no estadual.

Onde assistir Atlético x Bahia?

A partida terá transmissão do canal Premiere. O Bahia entra na rodada como quinto colocado, com quatro pontos. Uma posição abaixo aparece o Atlético, que soma três pontos.

Na última rodada, os dois times empataram. O Bahia fez o clássico com o Vitória e ficou no 1 a 1. Já o Atlético, fora de casa, ficou no 2 a 2 com o Conquista. Um fato curioso envolvendo o Bahia é que o time continua sua maratona de jogos. A equipe do técnico Enderson Moreira já jogava o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste e agora passará a atuar também na Copa Sul-Americana.

VEJA OS JOGOS DA QUARTA RODADA DO BAIANO

Domingo

Bahia de Feira 2 x 2 Jacobina

Quarta-feira

Vitória x Jequié

Jacuipense x Vitória da Conquista

Atlético x Bahia

Juazeiro x Fluminense de Feira (20/2)