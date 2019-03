Atlético-BA x Bahia: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Atlético-BA e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Carneirão, em Alagoinhas, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Baiano. Na primeira partida, o Bahia venceu por 3 a 0, agora podendo perder por até dois gols de diferença para ir à final.

Atlético x Bahia terá transmissão da TV Globo (para a Bahia). O classificado do duelo vai enfrentar o vencedor do confronto entre Bahia de Feira e Vitória da Conquista na decisão do Campeonato Baiano.

Após ganhar do Salgueiro por 3 a 0 no fim de semana pela Copa do Nordeste, o Bahia confia no bom momento da defesa, que não foi vazada nos últimos três jogos, mas também do ataque, que marcou 11 gols nesses compromissos.

O Atlético havia vencido as quatro partidas anteriores até perder para o Bahia. O time foi o segundo colocado da fase de classificação do Baiano, logo à frente do Bahia, mas agora precisa ganhar por quatro gols de diferença para ser finalista. Se vencer por vantagem de três gols, a definição do duelo se dará nos pênaltis.