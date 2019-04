Atlético x Boa: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Mineiro

Atlético-MG e Boa Esporte se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro.

Atlético-MG x Boa Esporte terá transmissão da TV Globo (para Minas Gerais) e do canal Premiere, além acompanhamento em tempo real do Estado .

O primeiro duelo das semifinais terminou empatado por 0 a 0, em Varginha. Como teve melhor campanha na fase de classificação, o Atlético-MG avançará à decisão em caso de nova igualdade. As novidades na escalação do time serão os volantes Elias e Adílson, que ocuparão as vagas dos suspensos Jair e José Welison.

Em busca da inédita vaga na final do Mineiro, o Boa tentará deixar para trás a má impressão da rodada inicial do Estadual, quando perdeu por 5 a 0 para o Atlético-MG no Independência.