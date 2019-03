Atlético x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo o jogo pela Libertadores

Atlético-MG x Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 horas (de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, na abertura do Grupo E da Libertadores.

Onde assistir Atlético-MG x Cerro Porteño ao vivo?

Atlético-MG x Cerro Porteño será transmitido pelo SporTV e terá também o acompanhamento em tempo real no Estado. O grupo tem ainda Nacional, do Uruguai, e Zamora, da Venezuela, que também se enfrentam na quarta-feira.

A diretoria do Atlético-MG levou todos os jogos da primeira fase como mandante para o Mineirão. A limitação de público no Independência (23 mil), casa da equipe desde 2012, foi o principal fator da mudança. A capacidade do estádio que foi reformado para a Copa do Mundo de 2014 é de 62 mil pessoas.

Para o primeiro jogo na fase de grupos - o Atlético-MG passou por dois mata-matas nesta edição da Libertadores -, o técnico Levir Culpi mantém o mistério na escalação. A principal dúvida é o zagueiro Réver, que está com um problema na coxa direita.