Atlético-MG x Colón: transmissão e horário do jogo pela Sul-Americana

Atlético-MG e Colón se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela segunda partida da semifinal da Copa Sul-Americana. O time argentino ganhou o duelo de ida por 2 a 1 e agora joga por um empate para avançar à decisão do torneio internacional.

Atlético-MG x Colón será exibido ao vivo pela plataforma de streaming DAZN e o Estado vai fazer tempo real da partida. As duas equipes nunca conquistaram o título da Copa Sul-Americana e lutam para chegar à final para brigar por essa primeira taça.

O Atlético-MG chega para essa partida de semifinal em uma situação complicada no Campeonato Brasileiro e também nas finanças. O time vem de seis derrotas seguidas no torneio nacional e aposta as fichas na Copa Sul-Americana para ter um motivo para comemorar. Nas quartas de final, a equipe mineira eliminou o La Equidad, da Colômbia. Fora de campo, o elenco tenta superar o fato de ter salários atrasados, informação confirmada pelos próprios atletas.

Já o Colón, equipe da cidade de Santa Fe, na Argentina, vem com uma boa campanha no torneio. Passou por Deportivo Municipal (Peru), River Plate (Uruguai) e o rival Argentino Juniors, numa classificação nos pênaltis. Nas quartas de final, despachou o Zulia, da Venezuela, e na semifinal ganhou na ida do Atlético-MG e agora quer confirmar a vaga fora de casa.

