Atlético x Cruzeiro: onde assistir ao vivo online e na TV a final do Mineiro

Atlético e Cruzeiro voltam a se enfrentar neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Independência, pelo jogo de volta da final do Campeonato Mineiro. No primeiro confronto, realizado domingo passado, o time celeste venceu por 2 a 1.

Onde assistir ao vivo Atlético x Cruzeiro?

O clássico mineiro terá transmissão ao vivo pela TV do canal Premiere e online pelo aplicativo Premiere Play e o Estado fará minuto a minuto do jogo .

Com a vitória no último domingo, o Cruzeiro joga com a vantagem do empate. Se o Atlético vencer, por qualquer resultado, o título ficará com a equipe alvinegra.

Ao contrário da maioria das decisões dos estaduais pelo Brasil, Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam neste sábado e não no domingo em razão do fato de ambos terem jogo pela Copa Libertadores na próxima terça-feira. O Atlético vai enfrentar o Nacional-URU, em casa, enquanto o Cruzeiro visita o Deportivo Lara, na Venezuela.

Saiba como ver outros jogos do final de semana:

SÁBADO

Juventus x Fiorentina

Barcelona x Real Sociedad

Manchester City x Tottenham

DOMINGO

Flamengo x Vasco

CRB x CSA

Ceará x Fortaleza

Real Madrid x Athletic Bilbao

PSG x Monaco

Sport x Náutico

Avaí x Chapecoense

Corinthians x São Paulo

Bahia x Bahia de Feira