Atlético-MG x CSA: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão 

Atlético-MG e CSA se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Transmissão de Atlético x CSA

Atlético-MG x CSA terá transmissão ao vivo do Premiere e do SporTV. Além disso, é possível assistir online pelo site e aplicativo dos canais e o Estado fará tempo real do confronto.

Atlético x CSA: escalação

O técnico Rodrigo Santana deve escalar o Atlético-MG com: Victor; Patric, Leonardo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; José Welison, Elias e Luan; Geuvânio, Ricardo Oliveira (Alerrandro) e Chará.

A provável escalação do CSA que o técnico Marcelo Cabo colocará em campo tem: Jordi; Apodi, Luciano Castan, Gerson e Carlinhos; Nilton, Naldo, Matheus Savio e Didira; Patrick Fabiano.

Os times ocupam posições quase opostas na classificação do Brasileirão, com a equipe mineira sendo a segunda colocada, com 12 pontos, enquanto o clube alagoano ocupa a 17ª posição, com seis. O Galo ainda não sabe se poderá contar com seu artilheiro, Ricardo Oliveira, que se recupera de dores no ombro e ainda é dúvida.

Após se classificar às oitavas de final da Copa Sul-Americana na terça-feira - derrotando o Unión La Calera, nos pênaltis, o Atlético-MG tentará agora se recuperar no Brasileirão da derrota do último fim de semana para o Grêmio, o que é fundamental para seguir no G4.

Depois de superar o Goiás na segunda-feira, obtendo a sua primeira vitória no Brasileirão, o CSA tenta ganhar de novo para deixar a zona de rebaixamento.