Atlético x Danubio: onde assistir a partida ao vivo pela Libertadores

Atlético-MG e Danubio voltam a se enfrentar nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores. No primeiro duelo, uruguaios e atleticanos empataram em 2 a 2.

Onde assistir Atlético x Danubio?

Atlético-MG x Danubio-URU terá transmissão da Fox Sports e tempo real do Estado. Quem avançar deste confronto, pegará na terceira fase o classificado de Defensor-URU x Barcelona-EQU. No primeiro jogo, os equatorianos venceram fora de casa por 2 a 1. mas o Barcelona utilizou um jogador irregular e com isso a Conmebol mudou o placar para 3 x 0 para o Defensor. O jogo da volta acontece também nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília).

O Atlético-MG vem de vitória fora de casa por 1 a 0 sobre a Caldense, em partida válida pelo Campeonato Mineiro. O resultado deixou a equipe na terceira colocação, com 13 pontos, um a menos que América e Cruzeiro.

Já o Danubio fará apenas seu segundo jogo na temporada. O primeiro jogo foi a partida contra o Atlético-MG. A equipe uruguaia ainda está em ritmo de pré-temporada, após acabar na 10ª colocação - são 16 times - do Campeonato Uruguaio.