Atlético x Defensor: como assistir a partida ao vivo pela TV

Com uma larga vantagem, o Atlético-MG busca garantir a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores nesta quarta-feira. O time comandado por Levir Culpi enfrenta o Defensor, às 21h30 (de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida da Terceira Fase da competição.

Atlético x Defensor terá transmissão da Fox Sports e acompanhamento em tempo real do Estado. No primeiro jogo, o Galo abriu 2 a 0 de vantagem sobre os uruguaios. O classificado do confronto vai entrar no Grupo E, que conta com Cerro Porteño-PAR, Nacional-URU e Zamora-VEN.

O Atlético-MG vem de vitória por 3 a 1 sobre o Villa Nova, no domingo, pelo Campeonato Mineiro, resultado que fez a equipe completar nove partidas consecutivas sem perder. Na Libertadores, antes de encarar o Defensor, o time de Levir Culpi havia passado pelo Danubio, também do Uruguai com uma vitória por 3 a 2 e depois empate em 2 a 2.

O Defensor não vive um bom início de temporada. A equipe é uma das lanternas do Campeonato Uruguaio após perder seus dois jogos no campeonato. Na última rodada, foi derrotado em casa por 3 a 0 pelo Cerro Largo.