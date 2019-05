Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações

Atlético-MG e Flamengo jogam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo em que as duas equipes buscam a vitória para se aproximar da ponta da tabela.

Atlético x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O torcedor também pode assistir online pelo site e aplicativo do canal. O Estado fará acompanhamento em tempo real do jogo

O Galo inicia a rodada na quarta colocação, com nove pontos, e tendo a possibilidade de assumir a liderança do Brasileirão. Já o Flamengo aparece na sétima posição, com sete pontos e também pode se aproximar dos líderes.

Escalações de Atlético x Flamengo

Atlético-MG: Victor; Guga, Réver, Igor Rabello e Patric; José Welison, Elias, Chará, Luan e Geuvânio; Ricardo Oliveira

Flamengo: Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Willian Arão, Cuéllar e Arrascaeta; Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro.

O Galo deve poupar alguns jogadores, já que na terça-feira tem um jogo contra o Unión La Calera, do Chile, pela Copa Sul-Americana. Já o Flamengo terá a semana livre e na próxima rodada enfrenta o Athletico-PR. O Atlético enfrenta o Grêmio.

As duas equipes jogaram a Copa do Brasil no meio da semana. O Flamengo conseguiu uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, em Itaquera, e obteve uma larga vantagem para o jogo da volta. Já o Atlético ficou no empate sem gols com o Santos.