Atlético x Guarani: onde assistir ao vivo na TV a partida pelo Mineiro

Atlético-MG e Guarani duelam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.

Atlético x Guarani terá transmissão do SporTV e do Premiere, além de acompanhamento em tempo real do Estado. O Atlético precisa da vitória para se manter na cola do líder do Cruzeiro enquanto o Guarani busca seu primeiro resultado positivo na competição. Para isso, aposta no atacante Ricardo Oliveira, que iniciou a temporada com o pé calibrado e já marcou cinco gols no estadual.

Na última rodada, o Atlético goleou o URT em casa, por 4 a 0, enquanto o Guarani ficou no empate sem gols com a Caldense. O time de Pato de Minas é um dos times que ainda não conquistou um resultado positivo no Mineiro.

Veja os últimos resultados do Atlético-MG

30/01: Atlético 4 x 0 URT - Mineiro

27/01: Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG - Mineiro

23/01: Tombense 1 x 0 Atlético-MG - Mineiro

20/01: Atlético-MG 5 x 0 Boa Esporte - Mineiro

Próximos jogos do Atlético-MG

02/02 Guarani (C) - Mineiro

05/02 Danubio-URU (F) - Libertadores

09/02 Caldense (F) - Mineiro

12/02 Danubio-URU (C) - Libertadores

16/02 Tupi (C) - Mineiro