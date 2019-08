Atlético-MG x La Equidad-COL: onde assistir ao vivo ao jogo pela Sul-Americana

Atlético-MG e La Equidad, da Colômbia, se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Atlético-MG x La Equidad terá transmissão ao vivo pelo canal de streming DAZN e o Estado vai fazer tempo real da partida.

O jogo da volta está marcado para ser disputado no dia 27 de agosto, no estádio El Campín, na Colômbia. Quem passar, enfrenta na próxima fase o Deportivo Lara.

O Galo, do técnico Rodrigo Santana, perdeu no último sábado por 1 a 0 para o Athletico-PR, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, o time mineiro eliminou o Botafogo com duas vitórias. Foi 1 a 0 no Rio e 2 a 0 em Belo Horizonte.

Já o La Equidad perdeu fora de casa por 3 a 2 para o Millonarios, pelo Campeonato Colombiano. Na Sul-Americana, eliminou o Royal Pari com duas vitórias por 2 a 1.