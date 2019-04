Atlético x Nacional: onde assistir ao vivo na TV e online ao jogo

Pressionado, o Atlético-MG enfrenta o Nacional-URU nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, precisando da vitória para seguir com chances de classificação no Grupo E da Copa Libertadores da América.

Onde assistir Atlético x Nacional?

O confronto terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports e também é possível assistir online pelo aplicativo Fox Play . O Estado fará minuto a minuto da partida .

O Atlético vive um momento bastante turbulento. O Galo perdeu o título do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, no último sábado, ainda não definiu seu novo treinador, após a demissão de Levir Culpi, e precisa de uma combinação de resultados para se classificar na Libertadores.

O time mineiro é o terceiro colocado no Grupo, com três pontos. O Cerro Porteño lidera com 12, seguido pelo Nacional, com nove. O Zamora é o lanterna, com zero.

O Galo precisa vencer o Nacional e Zamora (na próxima fase) e torcer para o Nacional perder para o Cerro na última rodada. Com isso, os dois times chegariam aos nove pontos e a disputa seria no saldo de gols. Atualmente, os uruguaios têm 2 e o Galo -4.

O Nacional é o sétimo colocado no Campeonato Uruguaio, entre 16 clubes, e no último sábado empatou em 4 a 3 com o Fénix, fora de casa.

