Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Atlético-MG recebe o Palmeiras neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será o confronto direto do líder e único com 100% de aproveitamento na competição, o time alvinegro, que tem nove pontos ganhos, diante do segundo colocado, que tem sete pontos.

Onde assistir ao vivo Atlético x Palmeiras?

Atlético x Palmeiras não terá transmissão ao vivo pela TV e nem online. O jogo só poderá ser acompanhado por rádio e o Estado fará minuto a minuto do jogo. Outras opções serão a ESPN Brasil e a TV Palmeiras, que terão narração ao vivo, mas sem imagens. Como os dois times não estão reunidos sob um mesmo acordo para direitos de exibição em canais de TV, a partida não está coberta por nenhum contrato e, portanto, não vai passar em nenhum canal.

Escalações de Atlético x Palmeiras

Atlético deve jogar com Victor; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; José Welison, Elias e Cazares; Nathan, Chará e Ricardo Oliveira.

O Palmeiras deve atuar com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Zé Rafael e Deyverson.

O Atlético-MG vem de vitória na despedida do time na Copa Libertadores. Já eliminado, bateu na terça-feira o Zamora, na Venezuela, por 2 a 1 e confirmou vaga na disputa da Copa Sul-Americana. A novidade pode ser o retorno do meia equatoriano Cazares, recuperado de lesão na coxa esquerda.

Já o Palmeiras, que no meio de semana bateu o San Lorenzo por 1 a 0, pela Libertadores, não vai contar com Gustavo Scarpa. O jogador lesionou a perna direita durante a partida. Por outro lado, o técnico Luiz Felipe Scolari conta com o retorno de Deyverson e Bruno Henrique, que foram poupados do último compromisso.