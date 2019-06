Atlético-MG x São Paulo: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Independência, pela nona rodada do Brasileirão. Será o último jogo do campeonato antes da parada para a Copa América.

Atlético-MG x São Paulo: transmissão

Atlético-MG x São Paulo terá transmissão ao vivo do canal Premiere e também é possível assistir online pelo site e aplicativo do canal. Além disso, o Estado fará tempo real da partida.

Atlético-MG x São Paulo: escalação

Atlético-MG: Victor; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson, Elias, Luan e Cazares; Chará e Alerrandro (Ricardo Oliveira). Técnico: Rodrigo Santana.

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Hudson e Hernanes; Calazans (Vitor Bueno), Toró e Alexandre Pato. Técnico: Cuca.

O Atlético-MG é o terceiro colocado do Brasileirão, com 15 pontos. A equipe vem de derrota para o Santos na rodada passada.

O São Paulo, por sua vez, não vence há seis jogos contando o Brasileirão e a Copa do Brasil. O time tricolor está em oitavo lugar na tabela, com 13 pontos e na última rodada empatou por 0 a 0 com o Avaí.