Atlético-MG x Tombense: onde assistir ao jogo do Mineiro

Atlético-MG e Tombense se enfrentam neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, em duelo que será disputado no Independência, às 16 horas. A partida terá transmissão pelos canais Premiere e TV Globo, que também vão exibir o confronto em seus sites e aplicativos.

LEIA TAMBÉM > Bolsonaro passa por procedimento de vasectomia

A partida terá transmissão em tempo real do Estado. Após o duelo com o Tombense, o Atlético-MG irá enfrentar, na ordem, Unión de Santa Fe, pela Copa Sul-Americana, a URT, pelo Mineiro, e o Campinense, pela Copa do Brasil. Já o Tombense vai duelar com Patrocinense, URT e Cruzeiro pelo Mineiro.

O Atlético-MG venceu nas duas primeiras rodadas do Mineiro, mas apenas empatou com o Coimbra na última quarta-feira. Já o Tombense só atuou duas vezes no Estadual e somou quatro pontos.