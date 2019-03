Atlético x Tupynambás: onde assistir ao vivo ao jogo do Mineiro

Atlético-MG e Tupynambás jogam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pelas quartas de final do Campeonato Mineiro. A partida é realizada em jogo único.

Atlético x Tupynambás terá transmissão da TV Globo (para Minas Gerais) e canal Premiere, além de acompanhamento em tempo real do Estado. Na fase de grupos, o Atlético foi o líder, com 28 pontos, enquanto o Tupynambás acabou na oitava posição, com 11.

Coincidentemente, as duas equipes se enfrentaram pela última rodada da fase de grupos e o Atlético venceu fora de casa por 2 a 1. O Galo aposta na fase artilheira do atacante Alerrandro, que já fez oito gols no Estadual. Se for eliminado, o time de Levir Culpi volta aos gramados apenas no dia 3 de abril, quando irá encarar o Zamora, pela Libertadores.

Embora tenha se classificado, o Tupynambás conquistou apenas uma vitória nos últimos nove jogos. Foram seis derrotas e dois empates da equipe que venceu apenas três jogos dos 11 disputados no Estadual.