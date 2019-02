Atlético x Villa Nova: onde assistir ao vivo na TV a partida pelo Mineiro

Com a classificação para a fase de grupos da Libertadores próxima, o Atlético volta a campo neste domingo para enfrentar o Villa Nova, às 17h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.

Onde assistir Atlético x Villa Nova?

Atlético x Villa Nova terá transmissão da TV Globo (em Belo Horizonte) e Premiere, além de acompanhamento em tempo real do Estado. O Galo entra na rodada como líder, com 16 pontos, enquanto o Villa aparece na 10ª posição, com cinco pontos.

O Atlético vem de uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Defensor-URU, pela terceira rodada da pré-Libertadores, e joga com uma larga vantagem na próxima quarta-feira diante dos uruguaios. Avançando, a equipe entra na fase de grupos da Libertadores. No Mineiro, o Atlético derrotou o Tupi por 2 a 0 na rodada passada.

Já o Villa Nova tem apenas o Campeonato Mineiro para disputar e precisa se reabilitar na competição para evitar a luta contra o rebaixamento. Na rodada passada, perdeu fora de casa para o Tombense por 3 a 1 e depois do Atlético-MG, a equipe vai encarar a Caldense, URT e Boa Esporte.