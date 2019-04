Atlético-MG x Zamora-VEN: como assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Atlético-MG e Zamora-VEN jogam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio no Mineirão, em Minas Gerais, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos Copa Libertadores.

Onde assistir Atlético x Zamora?

Atlético-MG x Zamora-VEN terá transmissão da Fox Sports e acompanhamento minuto a minuto do Estado. As duas equipes estão no Grupo E, que também conta com jogo entre Cerro Porteño x Nacional-URU, na quarta-feira.

Após péssimo início, a partida é decisiva para as pretensões do Atlético-MG na competição. A equipe comandada por Levir Culpi perdeu seus dois confrontos anteriores (contra Cerro Porteño e Nacional-URU) e está na lanterna do grupo, sem nenhum ponto somado.

Já o Zamora chega para o confronto após um empate no contra o LALA pelo campeonato venezuelano, onde ocupa a segunda posição. Na Libertadores, a modesta equipe também não ganhou nenhum confronto.