SÃO PAULO - O caso de racismo sofrido pelo volante Tinga, do Cruzeiro, ganhou repercussão no mundo. A atitude da torcida do Real Garcilaso, do Peru, foi reprovada pela presidente Dilma Rousseff, manifestação que fez o caso, ocorrido durante jogo da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, ser publicado em diversos veículos de comunicação pelo mundo.