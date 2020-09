Ator do filme 'Os Vingadores' aparece com a camisa do Palmeiras durante filmagens

O ator Anthony Mackie, o Falcão do filme "Os Vingadores" foi filmado com uma camisa do Palmeiras, durante gravação do filme "Synchronic", que deve estrear em outubro, nos Estados Unidos.

A imagem do americano com a camisa alviverde foi divulgada pelo perfil oficial do filme, no Twitter, para celebrar os 42 anos de idade do ator, completados na última quarta-feira. Por enquanto, o Palmeiras não se manifestou sobre a filmagem, mas os torcedores palmeirenses destacaram a visibilidade do clube.

A camisa usada pelo amor é do modelo de 2018, quando o clube ainda tinha a Adidas como fornecedora de material esportivo. Atualmente, o vínculo é com a Puma. Synchronic é um filme de ficção científica filmado no ano passado e que tem Mackie e Jamie Dorman como atores principais.