Atrapalhado, São Paulo perde a segunda seguida no Paulistão e pressão aumenta

O técnico Dorival Junior balança cada vez mais no comando do São Paulo. Nesta quarta, o time perdeu a segunda seguida no Paulistão, desta vez para o Ituano, por 2 a 1 fora de casa, e o clima é de tensão no Morumbi. Na última chance para um empate, Cueva, que marcou o único gol tricolor no jogo, desperdiçou um pênalti.

+ TEMPO REAL - Ituano 2 x 1 São Paulo

Mais uma vez, o time não conseguiu aproveitar a posse de bola, abusou dos passes errados, não teve criatividade no meio campo e perdeu boas oportunidades de decidir a partida. Contra o Ituano, ainda sofreu com a marcação forte dos mandantes.

Bastante pressionado depois da derrota por 1 a 0 para o Santos em casa, no domingo, Dorival de novo não conseguiu acertar o timeem campo, e as mudanças só deram efeito enquanto os sinais de desgaste físico dos atletas não apareciam. Foi pouco.

O time fez um primeiro tempo nervoso e atrapalhado e viu os mandantes crescerem no jogo. Apostando nos contra-ataques, o Ituano viu brechas pela lado esquerdo da defesa tricolor.

Aos 22 da primeira parte, Cueva errou passe no meio-campo e Guilherme lançou para Ronaldo. Sozinho frente a frente com Sidão, o atacante marcou por baixo das pernas do goleiro.

O gol deixou o time tricolor mais atento. Cueva e Nenê tiveram chances da entrada da área e Diego Souza chegou a encobrir o goleiro, mas a arbitragem viu posição irregular.

O São Paulo voltou para o segundo tempo com duas mudanças: Valdívia no lugar de Nenê, e Tréllez para saída de Diego Souza. As alterações surtiram efeito apenas nos primeiros minutos. Aos 6, pela esquerda, Reinaldo fez cruzamento e a zaga rubro-negra tentou afastar, mas a bola caiu na frente de Cueva. O peruano chutou e a bola desviou em Léo e enganou o goleiro. Empate tricolor.

Enquanto os visitantes tentavam pressionar, com velocidade e tentando explorar as pontas do gramado, o Ituano mostrou mais efetividade na primeira oportunidade real que teve e Alison, de cabeça, após cruzamento de Marcelinho, colocou os donos da casa na frente de novo.

Atrás no placar, o São Paulo parecia desestabilizado, e até teve chances com Reinaldo e Militão, mas viu poucas chances de empatar. Na frente, o Ituano se fechou e conseguiu administrar a vitória com marcação forte. No último minuto de jogo, Tréllez foi derrubado na área e o São Paulo teve a chance de empatar. Mas Cueva desperdiçou. É a quarta derrota do São Paulo no Estadual.

FICHA TÉCNICA

Ituano 2 X 1 São Paulo

Gols: Ronaldo, aos 22 do 1º tempo. Cueva, aos 6, e Alison, aos 16 do 2º tempo.

Ituano: Vagner; Igor Vinícius, Léo, Alison (Rodrigo Sam) e Raul; Marcos Serrato (Tony), Baralhas e Guilherme; Marcelinho, Ronaldo (Júnior Santos) e Claudinho. Técnico: Vinicius Bergantin.

São Paulo: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei (Shaylon), Hudson, Nenê (Valdívia) e Cueva; Marcos Guilherme e Diego Souza (Tréllez). Técnico: Dorival Junior.

Cartões amarelos: Raul e Reinaldo.

Público: 5.203 pessoas.

Renda: R$ 211.840,00.

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho.

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).