Atrapalhar rival fica em segundo plano para o Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras joga contra o Corinthians pela importância de vencer um clássico, manter a boa fase neste fim de ano e comprovar sua evolução. Pelo menos é isso o que os jogadores falaram ontem sobre o jogo de domingo. As explicações para o enorme interesse do Palmeiras em bater o Corinthians na última rodada do Brasileirão são diversas. O fato, porém, é que o time alviverde quer impedir que seu maior rival seja campeão no Pacaembu.

"Não temos prazer nenhum em não deixar o Corinthians ser campeão, temos prazer de jogar e ganhar. Não temos de pensar na casa dos outros, se a nossa casa não está limpa nem arrumada", lembrou o técnico Luiz Felipe Scolari.

Ele acredita que os dois times entrarão em campo domingo em igualdade de condições. "Se continuarmos jogando como estamos, não vejo supremacia do Corinthians em relação ao Palmeiras. Se tivermos espírito e qualidade tática, temos grandes condições de vencer".

Autor do gol da vitória sobre o São Paulo - resultado que pode ter estragado o plano do time tricolor de ir para a Libertadores -, Marcos Assunção valorizou a postura do grupo e deixou claro que gostaria de repetir a dose contra o Corinthians. "É isso que nós queríamos, terminar o campeonato bem nessas últimas rodadas. O importante é o nosso trabalho. Fazer o nosso trabalho do jeito que estamos fazendo."

O goleiro Deola disse que o Palmeiras só pensa em terminar o campeonato em alto nível, nada mais do que isso. "Infelizmente não conseguimos o nosso objetivo maior, e a gente sabia que precisávamos terminar o campeonato com dignidade. Agora falta mais um jogo e a gente vai jogar com todas as forças. Tínhamos de terminar o campeonato com mais dignidade e estamos conseguindo. O Palmeiras precisava disso."

Valdivia não quer saber de nenhum outro resultado no próximo domingo a não ser o triunfo. "É questão de honra vencer o Corinthians."