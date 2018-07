Atrás do time ideal, Cruzeiro quer bater o Avaí para se afastar da degola O Cruzeiro recebe o Avaí neste domingo, às 18h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 14.ª rodada, ainda em busca do time ideal para reagir e deixar a parte debaixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.