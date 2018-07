Atrasada, Arena Amazônia fecha ano 94% pronta

MANAUS - Duas semanas depois de ter suas obras liberadas pela Justiça do Trabalho, a Arena Amazônia chegou a 94,1% de execução, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira pela Unidade Gestora do Projeto Copa (UGP Copa) em Manaus. O estádio, que vai receber quatro jogos da Copa do Mundo de 2014, deveria ser entregue à Fifa no fim de deste ano, mas está com o cronograma atrasado.

"Ainda não temos uma data exata para a inauguração. Ainda estamos analisando o cronograma previsto e o impacto da paralisação na construção da cobertura e fachada. Isto é preponderante para que saibamos o dia que podemos inaugurar a Arena", afirmou Miguel Capobiango Neto, coordenador da UGP Copa.

De acordo com ele, a finalização da cobertura é a principal frente de trabalho atualmente em execução pela Andrade Gutierrez, construtora responsável pela obra. Além do trabalho em altura, os acabamentos de piso e paredes, instalações de sistemas hidráulicos e elétricos, vidros e acabamentos externos também estão em execução.

O estádio em Manaus ficou parcialmente interditado entre 13 e 17 de dezembro, por conta da aconteceu a morte do operário Marcleudo de Melo Ferreira, de 22 anos, que caiu enquanto trabalhava na montagem da cobertura.

A Arena Amazônia é um dos seis estádios que ainda faltam ser entregues para a realização da Copa de 2014, junto com as sedes de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Natal e Cuiabá. A cidade de Manaus receberá apenas quatro jogos do Mundial, todos válidos pela primeira fase da competição: Inglaterra x Itália, Camarões x Croácia, Estados Unidos x Portugal e Honduras x Suíça.