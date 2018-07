Atrasado, Emerson chega de helicóptero no treino do Corinthians

SÃO PAULO - O treino do Corinthians na tarde desta segunda-feira, no CT do Parque Ecológico, na zona leste de São Paulo, começou de forma inusitada. Atrasado após uma viagem para o Rio de Janeiro, o atacante Emerson chegou 35 minutos após o horário marcado para o inicio da atividade e desceu de helicóptero em um dos gramados do Centro de Treinamento.

Após a descida, Emerson correu para o vestiário, se trocou, e foi conversar com o técnico Tite, aparentemente explicando o motivo do atraso. Ao ouvir as justificativas, o treinador fazia cara de poucos amigos.

Emerson atuou no primeiro tempo do amistoso do Corinthians contra o Flamengo, no domingo à tarde, em Londrina, junto com Liedson e os demais titulares. No segundo tempo, entrou o time reserva, com Adriano, Willian e Jorge Henrique no ataque. Como todos jogaram por apenas 45 minutos, eles realizam treino normal nesta tarde, sem necessidade de trabalho regenerativo. O elenco voltou do Paraná no domingo à noite.