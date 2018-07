Atraso em reforma faz Palmeiras mandar jogo fora da arena

Um atraso na reforma do gramado do Allianz Parque fará com que o Palmeiras não possa jogar em casa na partida contra o São Bento, dia 4 de fevereiro, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Assim, a tendência é que o confronto seja realizado no estádio do Pacaembu.

A WTorre, construtora responsável pela arena, confirma o atraso, embora a ideia inicial era que tudo ficasse pronto antes de começar o estadual. O gramado foi um dos pontos mais criticados do estádio do ano passado, principalmente após a realização de shows.

A empresa assegura que fez uma troca completa da grama e instalou uma mais resistente e por isso, levou mais tempo do que o esperado para ficar pronto.

Foram realizados testes no gramado na quinta-feira e os técnicos recomendaram que a partida não fosse realizada no local. A expectativa é que tudo esteja solucionado para o jogo contra o Linense, pela quarta rodada do estadual.

O Palmeiras vai abrir na segunda-feira a venda de ingressos para todos os jogos de fevereiro como mandante. A partida contra o São Bento deve ser confirmada nos próximos dias no estádio do Pacaembu.