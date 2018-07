Atraso nas obras tira show do futuro estádio do Palmeiras para o Morumbi

SÃO PAULO - Com medo do atraso nas obras do futuro estádio do Palmeiras, o grupo musical que faria o primeiro show no Allianz Parque teve de mudar o local do evento. A banda inglesa One Direction vai se apresentar no Morumbi nos dias 10 e 11 de maio. Em nota divulgada nesta quarta-feira, a produtora do show disse que a troca se deu "em função da abertura e funcionamento da arena do Palmeiras não estarem definidas".

A previsão de entrega do estádio estava marcada para abril de 2014, porém o clube e construtura WTorre travam nos bastidores uma briga sobre a divisão do número de cadeiras do futuro estádio, que terá capacidade para 45 mil pessoas. O Palmeiras entende que tem direito a 35 mil e o restante ficará com a construtura, que afirma ter o direito de comercializar todos os assentos do estádio.

Além da receita com jogos, o Palmeiras aposta em shows e eventos corporativos para alavancar o faturamento do novo estádio, que está em construção desde 2010 e atualmente está cerca de 70% concluído. A entrega está prevista para o primeiro semestre de 2014.

De acordo com a produtora, os fãs da banda One Direction que já compraram ingressos para o show não vão precisar fazer a troca.