Atraso no salário de funcionários preocupa Guarani em meio à boa fase na Série C

Segundo o dirigente, um aporte financeiro vai cobrir os compromissos com os funcionários. Entre eles estão pessoas relacionadas diretamente ao futebol como pessoal de limpeza, de manutenção do campo, da cozinha, lavanderia, da portaria entre outros. Eles, normalmente, recebem entre os dias 5 a 10 de cada mês. Os salários dos jogadores estão em ordem, mas o ambiente no clube muda com a situação constrangedora por que passa o quadro de funcionários.

"Claro que isso afeta o time. Não adianta a gente comemorar as vitórias e ver que do nosso lado estão pessoas humildes, que dependem do que recebem para sustento de suas famílias e estão sofrendo" comentou um jogador que não quis revelar seu nome.

Na realidade, a direção do clube tem priorizado os compromissos com os jogadores e deixado de lado outras despesas. Mesmo assim, o clube perdeu na Justiça do Trabalho algumas revelações da base como os meias João Vittor e Watson. Durante o Campeonato Paulista, por exemplo, o departamento de futebol sofreu com a deficiência da infraestrutura, como a falta de alimentação adequada. Na época, o técnico Pintado, várias vezes, chegou a comprar bifes para suprir a falta da popular "mistura" nos pratos dos jogadores.

Na esperança de resolver seus problemas extra-campo, o elenco voltou aos treinos nesta quarta-feira depois de dois dias de folga. Houve um treino físico de manhã e tático-técnico à tarde. O Guarani vai defender a liderança, com 13 pontos, diante da Portuguesa, na próxima segunda, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela sexta rodada.

O lateral-esquerdo Dênis Neves está vetado por lesão e o volante Zé Antônio também deve ficar de fora com uma lesão no músculo adutor da coxa direita. O volante Auremir, com dores musculares, foi poupado e passa a ser dúvida.