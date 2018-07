Atriz mirim de Stranger Things ganha camisa exclusiva do Liverpool

Apaixonada pelo Liverpool, Millie Bobby Brown, atriz mirim do seriado Stranger Things, recebeu uma surpresa especial do clube nesta segunda-feira. A torcedora ganhou uma camiseta com seu nome estampado nas costas e compartilhou a felicidade do momento nas redes sociais.

No site oficial do clube, Millie conta sobre o lado torcedor seu e de sua família. "Quando eu era mais nova, meu pai comprou o kit inteiro do Liverpool para mim. Meu irmão é grande fã e foi algo como um legado passado por eles. Eu não tive muita escolha. Agora eu amo ver os jogos e amo o clube. Meu irmão, de 19 anos, é obsessivo pelo Liverpool".

A atriz mirim ainda declarou que a família, que mora nos Estados Unidos, acorda de madrugada para assitir aos jogos do Liverpool. E mais, seu jogador preferido é o brasileiro Philippe Coutinho. "Quando estou nos Estados Unidos, 4 horas da manhã estamos vendo jogo. Quando estamos na Inglaterra, claro que sempre vemos. É um grande evento para nós".

Na série, Millie interpreta a personagem Eleven. Questionada sobre o que faria se tivesse os superpoderes como em Stranger Things, ela conta que "Eu me comunicaria com os jogadores. Eu gostaria de dividir meus poderes com eles e se eles se machucassem, ainda assim poderiam ir para campo". A garota ganhou uma camisa exclusiva do clube, com o número 11 para homenagear sua personagem.